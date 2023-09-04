Квартиры в «Романсеро» продали дважды

В Севастополе по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о двойных продажах квартир в строящемся доме.

Прокуратура Нахимовского района проверила законность привлечения денежных средств граждан при строительстве жилого дома. Установлено, что в 2019-2020 годах председатель жилищно-строительного кооператива «Романсеро» заключил с гражданами договоры о совместном паевом участии в строительстве жилого дома №104В по ул.Горпищенко с целью получения в собственность квартир. Но ранее аналогичные договоры относительно тех же квартир были заключены с иным пайщиком. Таким образом, потерпевшим причинен ущерб в размере более 8,5 млн рублей, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Материалы проверки были направлены в следственный отдел полиции Нахимовского района. Там в отношении председателя ЖСК «Романсеро» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Деньги пайщиков перечислили не туда

Прокурорской проверкой также выяснилось, что в 2020-2021 годах в нарушение законодательства о долевом строительстве деньги пайщиков (более 21 млн рублей) были перечислены на расчетные счета иного юридического лица.

Второе уголовное дело на руководство ЖСК «Романсеро» открыто по статье «Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере».