Курьер телефонных мошенников работал за три процента

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю задержан пособник дистанционных мошенников, который по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» похитил у девятерых пенсионеров более двух миллионов рублей.

Установлено, что 23-летний ранее судимый местный житель нашел подработку курьером в интернете. Связавшись с анонимным администратором чата, он узнал, что ему предстоит забирать у пожилых людей деньги и перечислять их на расчетные счета, подконтрольные кураторам. За выполненную работу курьеру причиталось 3% от перечисленной суммы.

Предварительно севастопольским пенсионерам звонили мошенники, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, врачами, адвокатами, а в некоторых случаях родственниками, и сообщали, что их близкие стали виновниками дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Для урегулирования всех вопросов и освобождения от уголовной ответственности аферисты требовали денег. Думая, что помогают близким избежать неприятностей, испуганные потерпевшие передавали все свои денежные сбережения прибывшему курьеру.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали пособника телефонных мошенников. Установлены обстоятельства совершенных им хищений денег у девятерых пенсионеров в возрасте от 75 до 86 лет.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.