Какие законы вступают в силу в сентябре 2023 года

Учащиеся младших классов всей страны будут обеспечены бесплатным горячим питанием, вводятся новые меры поддержки инвалидов, упростится предоставление жилья по договору соцнайма — об этих и других законах первого месяца осени в материале пресс-службы Государственной Думы РФ.

1 сентября

Усиливается контроль над производителями пива

В России начнут вести реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Производить их смогут только организации из этого реестра. Оборот указанной продукции организации и ИП смогут осуществлять только после их регистрации в системе «Честный знак». За производство пива без включения в реестр предусмотрены штрафы.

Упрощается предоставление жилья по договору соцнайма

Получать жилье по договору социального найма можно не только по месту жительства заявителя, но и в другом населенном пункте, входящем в состав того же муниципального образования. Это возможно при письменном согласии человека. Закон увеличит число получателей этой меры поддержки.

Единая информационная система в строительстве

Вступают в силу нормы закона, предусматривающие создание единой государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности «Стройкомплекс.РФ». Она будет содержать информацию и материалы о развитии территорий, об их застройке, об объектах капитального строительства и другие необходимые сведения.

Усиливается ответственность за повреждение зданий

Вводится субсидиарная ответственность саморегулируемых организаций (СРО) за компенсацию вреда, причиненного собственнику здания во время строительных и других работ. Раньше возмещение за разрушение или повреждение объекта было трудно получить, если юрлицо — исполнитель работ было ликвидировано. Теперь это можно сделать, например, за счет компенсационного фонда СРО.

Также уточнен порядок проведения госэкспертизы проектной документации.

Новые меры поддержки инвалидов

В законодательстве закрепили сопровождаемое проживание инвалидов: когда инвалид, не способный вести самостоятельный образ жизни без помощи других лиц, живет не в интернате, а в домашних условиях, к нему приходит специалист и предоставляет необходимую помощь, в том числе в передвижении и коммуникации, учебе и труде. Закон поможет людям с ограничениями по здоровью социализироваться.

Государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Благодаря нововведению эти дни можно будет накапливать и использовать как полноценный отпуск — до 24 дней подряд. Предоставление таких отпусков будет согласовываться с работодателем.

Информирование о мерах соцподдержки

Уведомления о выплатах, которые полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, а также за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, если им требуется постоянная помощь, станут проактивными. Они придут в личный кабинет на «Госуслугах», а если его нет — по почте.

Медосмотр водителей на расстоянии

Разрешается дистанционный медицинский осмотр водителей. Данные специальных устройств будут передаваться в медицинскую организацию. Дистанционно смогут измерять пульс, давление и температуру, выявлять опьянение. Исключения — перевозка организованных групп детей, вождение междугородных автобусов на расстояния более 300 км и транспортировка опасных грузов.

Упростят регистрацию ветеринарных препаратов

Вводится упрощенная процедура госрегистрации лекарств для домашних животных, если они ранее уже были зарегистрированы для лечения людей. Это позволит расширить перечень ветеринарных препаратов, избежать их дефицита и снизить на них цены на них.

Изменены правила изготовления лекарств в аптеках

Аптеки смогут изготавливать лекарства не только из фармацевтических субстанций, но и из зарегистрированных в России лекарственных препаратов. Это позволит делать другую дозировку: например, для новорожденных детей с малой массой тела.

Индивидуальные предприниматели изготавливать лекарства не смогут.

Нововведения в образовании

К новому учебному году в школах основные общеобразовательные программы должны привести в соответствие с федеральными. Это норма закона, который вводит единые для всей страны основные образовательные программы вместо примерных.

Кроме того, вернутся серебряные медали. Их получат выпускники 11-х классов, окончившие школу с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично» в аттестате.

Учреждения среднего профессионального образования будут выбирать учебники и учебные пособия из федерального перечня. Раньше они в отличие от школ могли использовать любые по своему усмотрению. Изменение обеспечит единство базовых требований к общеобразовательным дисциплинам в школах и колледжах.

Признание образования, полученного за рубежом, будет переведено в онлайн-формат. Таким же образом станут выдавать свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности. Вся необходимая информация будет содержаться в специальном реестре.

Все государственные и муниципальные школы в стране должны предоставлять ученикам I–IV классов бесплатное горячее питание не реже одного раза в день. Закон начал действовать с 1 сентября 2020 года, а в этом году должны завершиться все необходимые мероприятия.

Школьные автобусы смогут ездить по платным дорогам бесплатно. Норма распространится на все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, например на соревнования или экскурсии, в лагеря отдыха.

Меры по сохранению природы

За пять лет до конца срока эксплуатации отдельных производственных объектов их владельцы должны разработать план по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды. Этот план должен пройти государственную экологическую экспертизу, а владелец объекта — подтвердить его финансовое обеспечение.

В России начнут действовать требования к организации туризма в границах заповедников и нацпарков. Среди критериев — сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, создание специально оборудованных туристических мест и маршрутов, обеспечение безопасности туризма.

Пользоваться недрами можно при условии выполнения мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания, предусмотренных проектной документацией. Примерный перечень мероприятий утвердит Минприроды России.

Запрещается продавать по частям предприятия, относящиеся к опасному производственному объекту. В сообщении о продаже такого предприятия нужно указать, что покупатель должен иметь заключение о финансовой обеспеченности или уведомление о сделке.

Для грузовиков на границе — электронная очередь

Для пересечения границы России грузовому транспорту, используемому для международных перевозок, потребуется зарезервировать дату. Перечень пограничных пунктов, где это необходимо, определит Правительство. Меры позволят избежать очередей в пунктах пропуска.

Новый закон о такси

В регионах создадут реестры перевозчиков, такси и служб заказа такси. Номер записи в реестре перевозчиков обяжут размещать в салоне транспортного средства. Усиливается ответственность службы заказа такси за вред жизни, здоровью и имуществу пассажира. Для водителей введут аттестацию на знание адресов достопримечательностей, больниц и т. д. К перевозкам пассажиров не допустят граждан с непогашенной или неснятой судимостью за ряд преступлений, предусмотренных статьей 328.1 ТК РФ. Самозанятые смогут работать в сфере легковых перевозок, заключив договор со службой заказа такси.

Газоснабжение станет безопаснее

И внутридомовые, и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна организация — газораспределительная. Это позволит гарантировать наличие необходимой квалификации и технической базы для таких работ. Услуги по газоснабжению будут предоставлять только при условии обязательного техобслуживания оборудования.

Антимонопольное регулирование маркетплейсов

Запрет на злоупотребление доминирующим положением распространяется на маркетплейсы и агрегаторы, если те оказывают существенное влияние на смежные рынки, а их выручка за последний календарный год превышает 2 млрд рублей. Кроме того, компании должны будут согласовывать с ФАС сделки на цифровом рынке на сумму свыше 7 млрд рублей.

Сельхозживотных будут маркировать

Начинает действовать закон, определяющий порядок маркировки и учета сельскохозяйственных животных. Маркирование будут осуществлять их владельцы за свой счет. Учет будут производить специалисты в области ветеринарии безвозмездно. Перечень видов животных, к которым это относится, а также сроки учета определило Правительство. Домашних питомцев эти изменения не касаются.

У владельцев технологических сетей связи новые обязанности

Владельцы технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы (такие сети используются крупными корпорациями для управления процессами на производстве), обязаны в течение трех лет хранить на территории РФ информацию и в случае необходимости предоставлять ее правоохранительным органам. Речь идет о голосовой информации, текстовых сообщениях, изображениях, звуках и видео.

Реклама под контролем

Уточняется ответственность за нарушения при распространении интернет-рекламы. В частности, максимальные штрафы за непредоставление информации о рекламе или ее распространение без идентификации составят до 700 тысяч рублей.

Кроме того, самозанятые должны будут указывать свои данные в рекламе товаров, которые они продают дистанционно.

Владельцы соцсетей заплатят за нарушения

Устанавливается ответственность за неисполнение владельцем социальной сети обязанностей по ее мониторингу и принятию мер по ограничению доступа к противоправной информации. Максимальный штраф в случае повторного нарушения — до 8 млн рублей. Если владелец соцсети не разместит правила ее использования, отчеты о результатах рассмотрения обращений или мониторинга соцсети, штраф составит до 1 млн рублей.

Техправила производства винодельческой продукции

Определены технологические приемы, операции и средства, разрешенные при производстве в России виноградного сусла, крепленого и игристого вина, коньяка и коньячного дистиллята. Также указываются виды винодельческой продукции, производимой в России: крепленое и игристое вино, виноградное сусло, виноградосодержащие напитки, коньячный, винный и виноградный дистилляты, винный и виноградный спирт, виноградная водка, бренди и коньяк.

Усиливается борьба с курением

Правительство РФ сможет утверждать перечень запрещенных вкусовых добавок в ингредиенты для вейпов и веществ, усиливающих никотиновую зависимость. Выпуск продукции с компонентами из этого перечня будет запрещен. Никотинсодержащую продукцию нельзя будет продавать ниже минимальной цены, которую установит Правительство.

Кроме того, ужесточаются требования к производству и обороту табачной продукции.

Маркировка товаров под контролем

Роспотребнадзор будет контролировать соблюдение продавцами и владельцами агрегаторов требований к маркировке товаров и передаче информации в систему «Честный знак». Сейчас маркировке подлежат в том числе одежда, обувь, парфюмерия, шины, вода, молочная продукция, фототехника.

Дополнен перечень оснований для исключения из реестра туроператоров

Туроператоров будут исключать из соответствующего реестра за регулярное невнесение сведений о выездных турах в систему «Электронная путевка». Аналогичная норма по внутреннему и въездному туризму начнет действовать через год.

Уточнен порядок пересечения границы РФ иностранными судами

Иностранным судам позволят неоднократно пересекать госграницу РФ только по разрешению пограничных органов. Порядок его получения определит ФСБ.

Граждане смогут писать обращения в органы власти через «Госуслуги»

Направить обращение в госорганы, органы местного самоуправления или должностному лицу можно будет через «Госуслуги». Закон вступает в силу с 1 сентября этого года. А до 2025 года к площадке подключатся все ведомства: от муниципального до федерального уровня.

4 сентября

Иностранцы исключаются из цепочки владения крупными компаниями

Российские бенефициары экономически значимых отечественных организаций смогут через суд напрямую получать дивиденды от них, а также акции и доли в прямое владение, обойдя иностранные структуры из недружественных юрисдикций с долей владения не менее 50 %. Список организаций определит Правительство РФ. Это могут быть градообразующие предприятия, субъекты критической информационной инфраструктуры, системно значимые банки.

12 сентября

ЦБ РФ проконтролирует переход банков на российское ПО

Банк России будет согласовывать кредитным и некредитным организациям план перехода на отечественные программное обеспечение и коммуникационное оборудование, а также контролировать его реализацию.

Границы зеленых поясов отметят в ЕГРН

Сведения о любых изменениях, связанных с лесопарковыми зелеными поясами вокруг городов, должны передаваться в Росреестр в течение пяти рабочих дней для внесения в ЕГРН. Это позволит сделать информацию об этих территориях публичной и обеспечить их дополнительную защиту.