Направлявшиеся к Крымскому мосту морские дроны уничтожены

В ночь на 2 сентября киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по мосту через Керченский пролив полупогружными безэкипажными катерами, сообщили в Минобороны РФ.

Первый украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря 1 сентября около 23.15.

2 сентября около 2.10 была предпринята новая попытка террористической атаки на мост. Но и второй безэкипажный катер был уничтожен в акватории Черного моря.

Третий дрон, направлявшийся к Крымскому мосту, был уничтожен в 2.20.