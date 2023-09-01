Заразился в детском оздоровительном лагере

После сообщений родителей о том, что их дети заболели в «Алькадаре» стрептодермией, прокуратура Севастополя провела проверку. Выяснилось, что не все сотрудники прошли медицинские осмотры, а пищеблок работал с нарушениями.

В августе жительница Севастополя пожаловалась в социальных сетях, что ее дочь вернулась из лагеря с язвами на теле. Врачи диагностировали стрептодермию. Спустя две недели появилась еще одна жалоба- мама мальчика рассказала о подобных симптомах у своего сына. В департаменте образования и науки Севастополя, заверяли, что Роспотребнадзор не обнаружил связи между заболеванием и «Алькадаром». Но прокуратура все-таки решила проверить детский лагерь.

«Установлено, что несколько сотрудников не прошли своевременно периодические медицинские осмотры. Также выявлены дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на территории лагеря, отсутствие москитных сеток на некоторых окнах, нарушения при организации работы пищеблока, ряд нарушений законодательства о пожарной безопасности и факт трудоустройства несовершеннолетнего, которому в соответствии с трудовым договором установлена излишняя для его возраста продолжительность рабочего времени», — перечисли в прокуратуре выявленные нарушения.

По поводу стрептодермии в прокуратуре сообщили, что, действительно, в августе в приемное отделение ГБУЗС «Городская больница №5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка» обратился мальчик 2015 года рождения с сыпью. Ему поставлен диагноз, назначено лечение. В госпитализации ребенок не нуждался. Но так как диагноз не входит в перечень заболеваний, сведения о которых передаются в Роспотребнадзор, то и «мероприятия в очаге не проводятся».

По результатам проверки прокуратура внесла представление об устранении нарушений директору ООО ПКФ «Ларанд ЛТД», организующего работу детского оздоровительного лагеря «Алькадар». Также было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение трудового законодательства».

Стрептодермия — инфекционно-аллергическое заболевание. Возникает при попадании в кожу стрептококка. Основное проявление болезни — образование на коже гнойных очагов. Инкубационный период составляет 7-10 дней.