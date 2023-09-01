Запасов воды в Крыму хватит более чем на год

Крым располагает запасами бытовой воды более чем на год даже при условии полного отсутствия осадков, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире Первого канала.

«Сегодняшний запас воды — более года, даже если не будет вообще осадков. Очень хорошие емкости подземной воды. Все это касается бытовой воды», — цитирует ТАСС В.Константинова.

В Крыму нет никаких ограничений по подаче воды. «У нас достаточно наливных водохранилищ», — отметил глава Госсовета.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с отсутствием осадков со второй декады августа на реках полуострова установился режим летней межени. Приток воды в водохранилища естественного стока в млн.куб.м составил: Белогорское — 1,469, Симферопольское — 0,988, Счастливое — 0,304, Чернореченское — 0,454. Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу осени 2023 года составил 163,59 млн.куб.м, что на 21,85 млн.куб.м меньше, чем месяц назад.