Видеорегистратор на лобовом стекле не запрещали

Пресс-служба МВД России уточнила, что обновленный перечень неисправностей, при которых нельзя пользоваться автомобилем, не запрещает устанавливать на лобовое стекло регистраторы.

1 сентября вступило в силу постановление Правительства РФ, которым внесены изменения в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

За последние десятилетия конструкция автомобилей и прицепов к ним значительно изменилась. На автотранспортных средствах стали широко применяться новые компоненты и системы (антиблокировочные системы тормозов, шины с индикаторами износа, инерционные ремни безопасности, средства автоматического контроля автомобильных систем и т.д.). В перечень изменений включены только те положения Технического регламента, несоблюдение которых непосредственно влияет на безопасность транспортных средств.

«Для обычного автомобилиста в целом ничего не изменилось ни в части административной ответственности за нарушения, ни в части требований к автотранспорту при его участии в дорожном движении, за исключением отдельных особенностей», — подчеркнули в МВД.

Шины

Установлен запрет на эксплуатацию транспортных средств с зимними шинами весь летний период (июнь, июль и август). Запрещена эксплуатация легковых автомашин категории M1 (пассажирские автомобили с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места) и небольших грузовиков категории N1 (массой не более 3,5 тонн) без зимних шин весь зимний период (декабрь, январь, февраль).

Тормозные системы

Отражена норма о запрете эксплуатации транспортного средства с неисправной антиблокировочной системой тормозов (АБС) в случае, если она предусмотрена заводской комплектацией автомобиля. Такая неисправность выявляется с помощью светового индикатора мониторинга рабочего состояния антиблокировочной тормозной системы. Необходимо отметить, что данная неисправность и ранее была обязательной к устранению при допуске транспортного средства к участию в дорожном движении согласно Технического регламента.

Двигатель

Более подробно сформулированы виды неисправностей систем питания и выпуска отработавших газов транспортного средства. Конкретизированы требования к системе питания двигателей, работающих на газобаллонном оборудовании (ГБО). Например, на каждый газовый баллон должен иметься паспорт, оформленный его изготовителем (выдается при продаже вместе с баллоном). При этом не допускается утечка газа, использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического освидетельствования и нарушение креплений системы ГБО.

Обзорность

В части детализации видов нарушений обзорности транспортного средства в новом Перечне по сравнению с ранее применявшимся изменений не произошло. Положение, согласно которому эксплуатация автомобиля запрещается в случае, если на его лобовое стекло установлены предметы, ограничивающие обзорность, кроме зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла применялось и прежде. Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает.

Кроме того, вступившим в силу Перечнем неисправностей установлены дополнительные требования к автобусам, в том числе запрет на их эксплуатацию при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне, а также требования к специальным и специализированным транспортным средствам (таким как автоэвакуаторы, автоцистерны для перевозки опасных грузов, автомобили коммунального хозяйства и др.).

При этом ряд ранее существовавших требований, которые непосредственно не влияют на вероятность совершения ДТП, теперь исключены из Перечня. Так, с 1 сентября отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки не является основанием для запрещения эксплуатации транспортного средства и привлечения водителя к административной ответственности.

Доехать можно

Следует отметить, что запрет эксплуатации автомобиля в случае наличия у него неисправностей из Перечня не подразумевает под собой полный запрет движения. Так, согласно пункту 2.3.1 ПДД при возникновении в пути неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Исключение — это неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), не горящие (отсутствующие) фары и задние габаритные огни в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующий со стороны водителя стеклоочиститель во время дождя или снегопада. В указанных случаях движение транспортного средства до их устранения запрещено.

Также теперь конкретизированы и способы выявления неисправностей автотранспорта (визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования).