Спортсмен из Севастополя вошел в восьмерку лучших бильярдистов мира

В только что завершившемся в Тюмени Кубке мира по бильярдному спорту в дисциплине «снукер 15 красных» севастопольский спортсмен, мастер спорта Кирилл Жиздюк занял восьмое место.

В соревнованиях выступили 35 лучших снукеристов из России из других стран, всего было 32 участника из 12 стран СНГ и БРИКС.

К.Жиздюк показал хорошую игру, притом, что противники были весьма сильны. Еще бы – каждый из них неоднократно выступал на чемпионатах мира.

Как рассказал «Севастопольской газете» сам спортсмен, игроки были распределены по подгруппам, в каждой из которых было по четыре спортсмена.

– Я в своей подгруппе выиграл три матча и вышел из подгруппы, заняв первое место. Таким образом, я вошел в шестнадцать лучших. Потом борьба продолжилась по олимпийской системе, на выбывание, – рассказал К.Жиздюк.

В одной восьмой соревнований нашему спортсмену также удалось выиграть и улучшить свой результат до восьмерки. Однако в четверть финале выпало встретиться за игровым столом со спортсменом из Москвы Андреем Гладыком. В ходе встречи К.Жиздюк сначала вел со счетом 2:0, но в итоге все-таки уступил сопернику со счетом 3:2 – москвич впоследствие уступил в полуфинале и в итоге занял третье место.

По словам севастопольского спортсмена, уже через неделю он выступит на Кубке России в Санкт-Петербург.

– Там будут дисциплины «1,6 и 15 красных», и я приму участие во всех. После Кубка России, в октябре, поеду на соревнования в Китай, там выступлю в дисциплине «Китайская восьмерка», это национальная китайская разновидность бильярда. Сейчас активно готовлюсь сразу к нескольким турнирам, – поделился К.Жиздюк.

Напомним, что К.Жиздюк включен в национальную сборную России по бильярдному спорту, он является штатным спортсменом Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Интересно также, что К.Жиздюк имеет мастерский разряд сразу в двух видах спорта — кроме бильярда, он является мастером спорта по тхэквондо. Севастопольскому спортсмену — 19 лет.