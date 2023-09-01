Сквер на ул.Горпищенко благоустроили

К началу учебного года успели отремонтировать общественное пространство у школы №41.

К 1 сентября работы в сквере почти завершены: нет лишь зелени. Но ее, вероятно, будут высаживать, когда спадет жара.

Открыт и обещанный «футуристичный арт-объект, который станет местом притяжения молодежи». Им оказалась сфера на спиралях с флагштоками.

Сквер на ул.Горпищенко благоустраивают в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Эта общественная территория была выбрана для ремонта жителями Нахимовского района в 2022 году.