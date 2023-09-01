Пора везти печки-буржуйки и осенние масксети

Совсем недавно общественники вернулись из поездки в район Работино, где велись ожесточенные бои.

— Мы ехали через белый плотный дым, практически ничего не было видно. В лобовое стекло летел пепел, похожий на хлопья грязного снега. Как раз накануне был подорван склад с боеприпасами. Нам нужно было быстро проскочить, а быстро проскочить в таких условиях не получалось. Да, было тревожно. Не зря есть пословица: «Не боятся только дураки». Мы остановились в 14 километрах от линии соприкосновения. Пока разговаривали с бойцами, постоянно раздавались взрывы, но когда они слышны в отдалении, никто уже на них не реагирует, привыкли, — рассказала о своих впечатлениях о гуманитарной миссии соорганизатор добровольческого движения «Севастопольцы — воинам Z» Марина Петрова.

В поездку отправились на четырех машинах — две из них были куплены и отремонтированы для военнослужащих Валерием Трущенко и его товарищами. Третью машину перегоняли после ремонта для священника — он воюет и заодно помогает воинам обрести веру. А еще батюшка-военнослужащий готовит вкусную еду и попросил волонтеров привезти ему свежие овощи, чтобы сварить домашний борщ.

— У нас есть замечательный помощник — предприниматель Юрий Владимирович, он для нас и для «Полевой кухни» привозит овощи и фрукты мешками. Накануне поездки он привез в штаб три мешка картошки, по мешку лука, морковки, свеклы и ящик капусты. Так что мы все это отвезли, а заодно еще много чего другого: запчасти для машин, продукты и сети, — говорит М.Петрова.

Волонтеры заехали и в фельдшерский пункт морпехов, чтобы передать лекарства, собранные севастопольцами.

— Когда мы разговаривали с бойцами, был такой трогательный момент: командир одного из подразделений с какой-то душевной теплотой и тихой гордостью показал и даже дал подержать в руках орден Мужества, который ему недавно вручили прямо на передовой, — вспоминает волонтер.

Нужно готовиться к осени

Волонтерам некогда отдыхать — работа не прекращается ни на один день. В движении «Севастопольцы — воинам Z» людей не так много и здесь рады любому хорошему человеку. Скоро наступят холодные дни и нужно успеть к ним подготовиться.

— Мы уже начали плести маскировочные сети осенних расцветок — их нужно много, очень много. Только что закончили плести сеть — она не меньше девяти метров в длину. Упакуем ее и отправим — гуманитарную помощь мы отправляем часто. Наших «плетунь» мы называем пчелками, шмелями-тружениками, но и без наших мужчин нам не обойтись — без Анатолия Туманова и Юрия, — рассказала М.Петрова.

Постепенно число волонтеров увеличивается. Недавно к движению «Севастопольцы — воинам Z» присоединился Андрей — сын семейной пары Юрия и Ольги, которые больше года помогают российским военнослужащим. Он часто привозит газ в походных баллончиках, который нужен для портативных плиток и карематы.

Кстати, карематы (тактические коврики) тоже очень нужны для осени и зимы. Особенно для снайперов, которые идут на задание на несколько дней. Они сутками лежат на земле и не могут пошевелиться. Поэтому для них также очень пригодятся энергетические батончики, орехи и сухофрукты, горький шоколад с орехами.

Скоро на передовую из Севастополя отправятся печки-буржуйки и очередная партия штурмовых кошек. На фронте их используют, в том числе, для разминирования полей.

— Штурмовых кошек мы отправили много, не меньше сотни, печек-буржуек около 15. Сейчас мы заказали нашему другу Павлу сделать очередную партию, — сообщили волонтеры.

По их словам, с питанием у военнослужащих более-менее все налажено. Но все-таки чай, кофе, что-нибудь к чаю, орехи, сухофрукты, энергетические батончики — нужны всегда. Сейчас будет особенно востребовано сухое горючее и финансовая помощь для покупки массы необходимых вещей — автомобилей, тепловизоров, материалов для маскировочных вещей и многое другое.

А еще всегда нужна физическая помощь. Если кто-то захочет присоединиться к волонтерам, группу можно найти ВКонтакте или Телеграм-канале, или позвонить Марине Михайловне Петровой по телефону: +7(978) 747-19-68.