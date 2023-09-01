Новый учебный год начали со стихов, танцев и напутствий

Первый осенний день в Севастополе начался с утренней грозы и небольшого дождя, словно сожаления по ушедшему лету.

В дворе севастопольской средней школы №14 – нарядные ученики и их родители, старательно перешагивающие и обходящие первые осенние лужи.Белый верх, черный низ, разноцветные букеты цветов, разбавляющие этот характерный для 1 сентября дресс-код.

Главные действующие лица праздника – первоклассники — сосредоточены и чуть растеряны. .

В этом году в школе №14 – 83 ученика первых классов, организованные в три класса.

Волнуются все, даже директор школы Ирина Улыбышева, это чувствовалось и по легкому дрожанию в голосе. Ее пожелания учителям – терпения и здоровья, первоклассникам — интересных уроков, родителям — радости от успехов детей, одиннадцатиклассникам – насыщенного учебного года и выбора верного жизненного пути.

Среди приглашенных – активист Всероссийского федерального проекта патриотического воспитания граждан РФ «Навигатор детства» – два года назад именно с этой школы началась реализация этого проекта в Севастополе, и теперь именно школа №14 – лучшая в городе-герое.

Не обошлось на празднике и без выступления ветерана Вооруженных Сил в лице генерала Виктора Субботина, напомнившего, что новый учебный год объявлен Президентом РФ Годом учителя, для поднятия авторитета школьного учителя.

Он также сообщил, что в этом году исполняется 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Пьянзина, чье имя носит школа №14.

Еще один акцент — на том, что с этого года в российских школах вводятся уроки начальной военной подготовки, школьникам также предстоит изучать историю по полностью обновленным учебникам.

В завершении своего выступления В.Субботин призвал всех к проявлению бдительности и ответственности, что, по его словам, соответствует моменту.

А дальше все пошло по хорошо отработанной схеме: поздравление учителей, чтение стихов первоклассниками, зажигательный танец завтрашних выпускников и первый школьный звонок, который, сидя на плече у одиннадцатиклассника, дала исполненная серьезности нарядная первоклашка. Ну вот и все! Поехали!