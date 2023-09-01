Началось досрочное голосование

Образовано семь экстерриториальных участков, проголосовать на них можно до 4 сентября. Избиратель может прийти на любой из семи участков. Он получит один бюллетень для голосования на выборах депутатов законодательного органа своего региона.

Проголосовать можно и на дому, если избиратель не может прийти на участок по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности и иным причинам, не позволяющим прибыть на избирательный участок). Для этого нужно обратиться письменно, по телефону, передать просьбу через родственников или знакомых в участковую избирательную комиссию с 1 по 3 сентября с 8.00 до 20.00, а 4 сентября — с 8.00 до 9.00.

Горизбирком Севастополя уточнил адреса и телефоны участков.

1. Балаклавский район:

— №8318, ул.Новикова, 14 — +7 (978) 300-02-89.

2. Гагаринский район:

— №8319, ул.Павла Корчагина, 1 — +7 (978) 300-01-98;

— № 8320, ул.Руднева, 40 — +7 (978) 300-01-89.

3. Ленинский район:

— №8321, ул.Ленина, 25 — +7 (978) 300-01-56;

— №8322, пр.Генерала Острякова, 163 — +7 (978) 300-01-48.

4. Нахимовский район:

— №8323, ул. Рабочая, 2 — +7 (978) 300-01-39;

— №8324, ул. Леваневского, 24 — +7 (978) 300-01-37.

Список избирателей экстерриториальной избирательной комиссии формируется на основании письменного заявления или устного обращения гражданина, имеющего активное избирательное право на соответствующих выборах. Для включения в список избирателей нужен документ, удостоверяющий личность, выданный уполномоченным органом:

— паспорт гражданина ДНР;

— паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории ЛНР;

— паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации не позднее 30 сентября 2022 года (ID-карта гражданина Украины для Запорожской и Херсонской области);

— военный билет солдата, сержанта, прапорщика, военный билет офицера запаса (ЛНР, ДНР);

— удостоверение личности офицера (ЛНР, ДНР).

Горячая линия Горизбиркома: +7 (8692) 54-57-11.