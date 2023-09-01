Конфликт в театре купировали увольнением директора

Директор Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского Ирина Константинова приняла предложение Департамента культуры о переходе на новое место работы, сообщили в департаменте культуры.

«Учитывая большие заслуги перед отраслью культуры, Ирине Николаевне было предложено перейти работать в Севастопольскую детскую школу искусств, которая располагается на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Ирина Николаевна займет должность заместителя директора школы искусств и продолжит работать на благо нашего города. Уверены, что большой опыт Ирины Николаевны позволит ей поделиться знаниями с коллегами и внести вклад в развитие Севастопольской детской школы искусств», — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

В соцсетях обсуждается, что конфликт в театре мог оставить труппу и без режиссера, и без десятка ведущих актеров, поддержавших его в борьбе с директором. О самой сути конфликта предпочитают не говорить.

Вероятным кандидатом на место И.Константиновой называют Аксинью Норманскую.