Галерея «Зеленая пирамида» теперь расположилась на Большой Морской

Галерея современного искусства «Зеленая Пирамида» переехала с улицы Древней на Большую Морскую, 7. Открытие состоялось примерно полтора месяца назад и пока рассматривается в качестве временного решения.

Несмотря на то, что помещение на Большой Морской небольшое и явно не достаточно для проведения объемных выставок, соответствующих уровню галереи, картины и различные предметы, украшающие стены и витрины галереи, продолжают радовать посетителей яркостью красок и оригинальностью творческой подачи.

К тому же галеристы стараются не терять связи с художниками, даже с иногородними Например с Ириной Калькутиной-Костюченко из Феодосии, которая как раз теперь привезла в Севастополь для продажи свою небольшую коллекцию картин. Все остальные работы, выставленные в рамках выставки-продажи, севастопольских авторов.

— Пока все в пробном состоянии, в неком напоминании о том, что «Зеленая галерея» после переезда из района Херсонеса жива и продолжает работать, пусть пока не так, как это было прежде, — рассказали «Севастопольской газете».

Это подтвердил и хозяин галереи Владимир Шувалов. По его словам, сейчас галерея работает почти в тестовом режиме, изучая особенностей места расположения и посетителей.

— Никогда заранее не знаешь, насколько новое место можно сделать посещаемым и сосредоточением каких-то идей. Попробуем работать с художниками, графиками и керамистами здесь, — поделился В.Шувалов.

От себя заметим, что в галерее по-прежнему светло, интересно и атмосферно. Почти так, как это было при ее прежних владельцах замечательных Леониде и Наталье Шуваловых.

Арт-галерея «Зеленая пирамида» с 2003 года находилась на ул.Древней и была одной из важнейших культурных площадок Севастополя, но не вписалась в помпезный проект фонда «Моя история» по строительству «Нового Херсонеса». Городские власти решили не продлевать галерее аренду земли. И сразу же после смерти основателя арт-галереи писателя Леонида Шувалова в начале 2022 года, ее снесли.