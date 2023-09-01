Аварийную лестницу на улице Хрулёва начали ремонтировать

Завершить работы планируют до конца года, но подрядчик обещает, что выполнит их быстрее.

Строительство пешеходной лестницы, ведущей от ул.Хрулева к предприятию «13 судоремонтный завод ЧФ», началось в середине августа. Рабочие сняли старое покрытие, устанавливают бордюры, засыпают щебень и бетонируют лестничные пролеты, сообщает пресс-служба Законодательного собрания. Работа усложняется тем, что большую часть строительных работ приходится выполнять вручную — подъезда для техники здесь нет. На первом этапе планируется обновить около 120 метров. На втором — 70. Лестницу вымостят плиткой, согласно проекту. Предполагается также монтаж тактильной плитки, поручней и ливнеотводов.

— Здесь мы учли пожелания жителей, сотрудников завода, которые ей регулярно пользуются. Во-первых, лестница будет оборудована поручнями и ограждением, во-вторых, смонтирована система водоотведения, то есть ливневая вода будет проходить не по лестнице, где идут люди, а по отдельно стоящему расположенному справа желобу. Также мы сегодня пригласили представителей предприятия «Горсвет», поскольку одно из пожеланий было сделать достойное освещение. Проектные работы по системе освещения уже завершены, финансирование тоже выделено, — рассказал председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, который в рамках рабочего выезда осмотрел промежуточные результаты ремонтных работ.

Вопрос ремонта лестницы был поднят в начале 2022 года. На выполнение проектно-изыскательских работ потребовался год.

Лестница на ул.Хрулёва построена в послевоенные годы. С тех пор она изрядно обветшала. Кроме того, рядом с ней на обвалоопасном склоне неожиданно вырос коттеджный поселок, о незаконном строительстве которого местные жители неоднократно докладывали председателю парламента, главе Нахимовского МО, местным депутатам. По их мнению, строительство комплекса жилых зданий с видом на стратегические объекты города — железную дорогу и военный завод — может негативно повлиять не только на существование лестницы, но и близлежащую инфраструктуру.

Старожилы помнят, как в начале 90-х оползень на левом склоне Килен-балки разрушил железнодорожное полотно и несколько зданий. Но тема точечной индивидуальной застройки в этом опасном месте для местных и городских властей пока не актуальна.