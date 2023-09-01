Архитектурные объекты Максимовой дачи пересчитаны и описаны

Об этом в социальных сетях сообщила начальник управления охраны объектов культурного наследия Ирина Масликова.

Объект культурного наследия «Комплекс усадьбы Максимова дача» поставлен на государственную охрану в 1985 году, при этом предмет охраны объекта до сих пор не был утвержден. Теперь ситуация исправлена.

В результате анализа историко-культурной ценности объекта «Максимова дача» были выявлены следующие сведения необходимые для принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр в составе: «Парк», «Усадебный дом Максимова А.А.», «Хозяйственный корпус», «Каретный двор», «Винный завод», «Бывшие конюшни», «Летний домик», «Охотничий домик», «Пчельник», «Арабский домик», «Винный погреб». Для каждого объекта определен предмет охраны и дано описание.

Все гидротехнические сооружения, подпорные стены и гроты вошли в предмет охраны самого большого объекта «Парк»: «Подпорная стенка между летним и охотничьим домиком», «Водный партер с перголой и фонтаном», «Каскад прудов (верхний и нижний)», «Штольня с гротом и родником», «Грот с лавочкой», «Колодец-фонтан», «Фонтан №1», «Ретирадник», «Септик», «Каретный мост», «Фонтан №2», «Малый каменный мост», «Грот», «Смотровая площадка западного склона», «Грот с лавочками и питьевым фонтаном», «Грот-павильон», «Фонтан №3», «Фонтан №4», «Фрагмент подпорной стенки с нишей №1», «Фонтан №5», «Грот с лавочками №2», «Круглая смотровая площадка северного склона», «Фонтан-каскад на северном склоне» «Смотровая площадка северного склона», «Фонтан №6», «Фонтан №7», «Большой каменный мост», «Фонтан №8», «Фонтан №9», «Фрагмент подпорной стенки с нишей №2», Смотровая площадка рядом с каретным мостом.

Теперь, когда пообъектный состав и разработка предмета охраны комплекса «Максимова дача» определены ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» могут начать разработку проекта первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий. Именно этому госучреждению выданы охранные обязательства на легендарную усадьбу.

Согласно заявлению руководителя Севнаследия, проект первоочередных противоаварийных мероприятий дирекция должна разработать до 10 ноября 2023 года, а работы по сохранению — провести до 10 ноября 2026 года.

Общественные обсуждения указанного акта государственной историко-культурной экспертизы продлятся до 11.09.2023. Предложения и замечания к Акту можно направить на sevnasledie@sev.gov.ru.

Красавец-парк

Парк конца XIX – начала XX вв. располагается на склонах долины Хомутовой балки. Площадь парка — около 30 га. По низовью балки проходит ручей с укрепленными откосами.

Генплан усадебного комплекса и проекты всех сооружений и малых архитектурных форм разработал архитектор В.А.Фельдман (1864-1928) в конце 1890-х гг.

Первоначально территория усадебного комплекса была функционально разделена на три части: хозяйственно-жилая зона, парк, винзавод. В настоящее время выделены следующие исторически сложившиеся ландшафтные районы парка: усадебный двор; пейзажный парк в центральной части восточного склона; террасы северного склона; террасы северо-восточного склона; нижние террасы южной части восточного склона; верхние террасы южной части восточного склона; террасы западного склона; юго-восточная долина низовья Хомутовой балки.

Парк делился на верхний и нижний. В парке сохранились многолетние насаждения, свидетельствующие о богатейшем породном составе первоначальных посадок. Известно, что было высажено 1555 видов растений, в том числе реликтовых.

По всей территории ландшафтного парка были разбросаны многочисленные малые архитектурные формы: мостики, лавочки, беседки, каменные лестницы, гроты, фонтаны, искусственные руины, а также подпорные стены, укрепляющие склоны балки.

Центральная часть парка — поляна с каскадом прудов, оформленная подпорными стенами, лестницами, гротами, фонтанами.

Самая сложная часть работы была связана с организацией водных композиций, для чего была создана сложная гидросистема, в которую объединили воду многочисленных родников. В результате проведенных работ возникла эффектная водная композиция, видимая часть которой представляет собой каскад прудов разного размера и конфигурации. Значительную часть скрытой от посетителей части этой гидросистемы составляло подземное водохранилище. Система водоемов была рассчитана на естественный ток воды с учетом сезонных изменений и должна была иметь не только декоративный характер, но и обеспечивать живительной влагой все обширное усадебное хозяйство.

Система озер Максимовой дачи открывалась последовательно, по мере продвижения по парку. Увидеть всю систему целиком можно было со специально устроенной площадки. На склонах балки были проложены тропы, по которым можно было пройти к этой площадке и увидеть сразу всю «карту морей».

Сейчас из-за обширных зарослей древесного кустарника этот эффект утерян, но видовая площадка и почти вся гидротехническая система сохранились, хотя и находятся в запущенном состоянии.

Современная история усадьбы

Максимова дача была определена действующим ландшафтным природным парком регионального значения и особо охраняемой природной территорией в 2013 году.

В 2018-м — объект был включен в ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Тогда же печально известная компания из Санкт-Петербурга «Гуар» выиграла 50-миллионный тендер на проведение проектно-изыскательских работ, которые должны была выполнить к 1 декабря 2019 года.

Параллельно с проведением аукциона на инвестиционном портале Севастополя был опубликован проект на строительные работы на Максимовой даче, который оценивался в 668 миллионов рублей. Были проведены общественные обсуждения проекта концепции реставрации парка. Начать реставрацию должны были в 2020 году, но выяснилось, что проект не просто имеет неточности, а не соответствует действительности. В феврале 2021 года из-за банкротства подрядчика реконструкция усадьбы была полностью остановлена. Работы на перепроектирование проекта запланированы на 2026 год. Предварительно они оцениваются в 80 миллионов рублей.