За особые заслуги будут выплачивать 59 городских стипендий

Школьникам, студентам и детским творческим коллективам решением правительства Севастополя будут выплачивать ежемесячные городские стипендии за особые успехи в научной, учебной, общественной деятельности.

Соответствующее постановление принято 31 августа на заседании правительства Севастополя.

– В этом году у нас 59 ребят представлены к присуждению стипендии, это учащиеся школ, СПО, вузов, учреждений дополнительного образования и детских творческих коллективов, – представил проект документа и.о.директора департамента образования Максим Кривонос.

Он также озвучил размер стипендии, который разнится в зависимости от направления. Так, для школьника – это 10 тысяч рублей, для учащихся СПО и студентов вузов — 15 тысяч рублей, для учащихся учреждений дополнительного образования – 5 тыс рублей, для детского коллектива дополнительного образования – 15 тыс рублей.