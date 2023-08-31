Вернулись из поездки в прифронтовые села и объявили новый сбор

Волонтеры Севастопольского благочиния вернулись из очередной поездки в прифронтовые районы Донбасса. Они отвезли гуманитарную помощь в села, расположенные рядом с Бахмутом и Угледаром.

«Это два направления в ДНР, которые ежедневно появляются в сводках новостей как одни из самых горячих на фронте. Сложно передать словами насколько там тяжело людям. 12 тонн гуманитарного груза мы пять дней развозили по селам. Около 300 адресных посылок для нуждающихся буквально во всем. Продуктовые и бытовые наборы, пленка, стройматериалы, вещи, свечи, ведра, лекарства, сотни розданных крестиков, церковных свечей и икон», — рассказала руководитель пресс-службы Севастопольского благочиния Екатерина Виноградова.

Также волонтеры подарили детям «рюкзачки добра» с канцелярскими принадлежностями. А во время затишья в селе Благодатное, которое находится в 10 километрах от Бахмута, добровольцы организовали настоящий праздник. Они выгрузили коробки с игрушками, книгами и роликами — каждый ребенок выбирал себе все, что ему понравилось.

«Но самые счастливые всегда те, кому достался велосипед. В этот раз мы привезли его одной девочке, она мечтала о нем полгода и когда просила, не верила, что мы привезем. Плакала и малышка, и мама и дядя, незаметно смахивал скупую слезу. Ведь в селе без велосипеда — никуда, да и развлечений между обстрелами никаких. И до подвала, если что, на велосипеде быстрее. Почти у всех детей велосипеды или сгорели или остались под завалами, а взять новый здесь просто негде», — поделилась своими эмоциями от поездки волонтер Благочиния.

Из-за постоянных обстрелов, гуманитарный конвой не смог попасть в два села, которые планировалось посетить. Зато волонтеры на два дня задержались в Кирилловке, где живет много пожилых людей. Им раздали продукты, средства гигиены и лекарства. Отдельной миссией в поезде было посещение воинских частей. Бойцам раздали иконы, крестики, продукты и детские письма. Большой груз, закупленный на сумму около 400 тысяч рублей был передан медицинскому батальону.

По словам Е.Виноградовой, люди, живущие рядом с линией фронта, измучены, истощены и физически, и морально, но они не сломлены, верят в победу и умеют быть благодарными. Каждый из них старался отблагодарить волонтеров, угощая арбузами с грядки, помидорами или грушами прямо с дерева.

Волонтеры Севастопольского благочиния как только вернулись из поездки, сразу стали собираться в следующую. Сейчас объявлен очередной сбор гуманитарной помощи. Нужны подушки и одеяла, постельное белье, ночные рубашки и халаты, свечи, фонари, лекарства, гвозди, инструменты, продукты, игрушки, канцелярия, средства гигиены и многое другое.

Привезти все это можно на склад Благочиния на ул.Шабалина, 19Б по будням с 10 до 16, воскресенье — с 12 до 16 часов.

«Наши поездки возможны так часто, как мы собираем необходимую помощь. Каждый день к нам летят мольбы о помощи из фронтовой зоны, где люди с трудом выживают. Нужно очень много всего как людям, так и воинам, а впереди снова осень, распутица и зима, когда вдвойне труднее», — говорят волонтеры.