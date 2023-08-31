В театре Луначарского разыгралась драма

В конфликт между административным и творческим руководством театра вмешался департамент культуры Севастополя и пообещал скорый катарсис.

«В настоящий момент мы разбираемся в обострившейся конфликтной ситуации, сложившейся в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского», — сообщила директор департамента культуры Анжела Сумакова.

Она добавила, что департамент долгое время попытается добиться понимания между руководством театра и частью творческого коллектива.

«Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского – визитная карточка и гордость города-героя. Основная цель департамента культуры – обеспечение условий для плодотворной работы коллектива. Как и в любом конфликте, разрешить ситуацию в пользу всех его сторон невозможно. Но решения, необходимые для дальнейшего развития театра, будут приняты, какими бы сложными они ни были», — заявила А.Сумакова.

И директор театра Ирина Константинова, и его главный режиссер Григорий Лифанов занимают свои должности с 2015 года.