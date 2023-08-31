В лицее-предуниверсарии СевГУ открывают технологический класс

С этой целью 31 августа на заседании правительства принято постановление о предоставлении грантов в форме субсидии Севастопольскому государственному университету для организации профильного обучения.

– Принятие постановления обусловлено необходимостью открытия на базе лицея-предуниверсария СевГУ дополнительного класса технологического профиля. Это будет 10-й класс, 25 человек, на основании обращения СевГУ, – доложил и.о.директора департамента образования Максим Кривонос.

Открытие дополнительного класса планируется с 1 сентября, что приведет к увеличению количества классов в лицее-предуниверсарии в 2023 году до семи. Всего будет 4 десятых класса и три одиннадцатых, общее количество занимающихся в этих классах – 175 человек.

– В следующем году у нас будет восемь классов: четыре десятых и четыре одиннадцатых, и дальше будет набирать по четыре класса, – сообщил руководитель гороно.

В процессе обсуждения прозвучало, что это станет прологом будущего университетского, в том числе инженерного образования. Так как технологическое направление очень важно.