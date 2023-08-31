Севастопольцам вручили государственные награды

В сообщении пресс-службы Михаила Развожаева нет фамилий награжденных, а на фотографиях — лиц.

«Поблагодарил наших воинов за смелость, стойкость, мужество и самоотверженность. Они — наши герои! К сожалению, по понятным причинам, сейчас мы не показываем лица и не называем фамилии наших бойцов, но настанет время, когда их истории мы будем рассказывать в наших школах, продолжая летопись героических поступков севастопольцев», — подчеркнул глава города.

Указом Президента Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга ветеран боевых действий, участник спецоперации Дмитрий награжден Георгиевским крестом четвертой степени.

Дмитрий — уроженец Донецкой области, его семья переехала в Севастополь в 2011 году, здесь он окончил школу и училище, отслужил срочную службу, принял решение пойти служить по контракту. С 24 февраля 2022 года участвовал в СВО: героически сражался, был тяжело ранен.

Медаль «За отвагу» получил Иван — командир машины противотанкового комплекса. В ходе боев ранили его механика-водителя. Иван сам сел за руль, выполнил боевую задачу, спас водителя и боевую машину.

Медаль «За отвагу» получил младший сержант Антон за мужество проявленное в ходе специальной военной операции.

За участие в боях под Новой Каховкой и в Вознесенске рядовой Владислав награжден Медалью Жукова.