Реставрацию Таврической лестницы опять раскритиковали

Во время относительно недавней реконструкции улицы Большой Морской он отстаивал исторический облик Таврической лестницы и частично даже добился желаемого результата — часть ступеней были заменены с гранитных на диабазовые.

Состояние лестницы после такого ремонта вызывало множество вопросов, поэтому к очередной попытке реставрации, теперь уже ООО «Севпроектмонтаж», общественники отнеслись настороженно. Строительный забор не стал препятствием к обнаружению очередной вакханалии, совершаемой в отношении объекта культурного наследия. О том и сообщил в соцсетях А.Туманов, а затем подтвердил в беседе с «Севастопольской газетой».

Никакая не реставрация!

Эксперт начал с того, что Таврическую лестницы необходимо рассматривать по частям: верхние пролеты с выходом на улицы Володарского и Павлюченко, еще три пролета в районе кинотеатра «Победа», которую попытались отреставрировать в 2019 году. Третий участок, так называемый, нижний, что спускается на ул.Одесскую, делали в 70-х годах прошлого столетия — там ступени выполнены из красного гранита.

По мнению А.Туманова, ступени всех трех участков вообще не стоило трогать, они были в хорошем состоянии, без проседаний и сдвигов. По-хорошему, вполне достаточно было повыдергивать траву из щелей, зачеканить раствором щели между ступенями и укрепить их в целом.

— Ступени все были в хорошем состоянии, тем более те, что два года назад заставили переделать, сделать диабазовыми, — рассказывает реставратор.

На его взгляд, на нижней части лестницы было достаточно заняться парапетами, а также пьедесталами под опорами освещения.

Что касается участка, примыкающего к Большой Морской, то там было бы целесообразно демонтировать то, что на скорую руку было сделано накануне сдачи Большой Морской, заменив ракушечник на качественные материалы. Остальное переделывать и вовсе не стоило.

Разве что кое-где заменить поломанные кое-где балясины и заделать сколы на перилах.

Вместо перечисленного, новый подрядчик попросту все демонтировал, превратив изначально предполагаемую реставрацию в обыкновенную реконструкцию.

Чистое варварство

На этой мысли настаивает севастопольский реставратор И это не просто эмоции, а констатация происходящего.

— Констатирую сейчас: памятник обречён. Нет, может быть, он и будет выглядеть красиво, по-современному, но это уже не будет Таврическая лестница, построенная в 50-х годах ХХ века. И нужно будет ставить вопрос о нахождении ее в списке культурного наследия, — считает А.Туманов.

По его свидетельству, нынешние реставраторы полностью разобрали лестницу, уложили бетонный фундамент, после чего обнаружили, что ступени не помещаются в отведенное им пространство.

Решение было найдено оригинальное — отпиливать от каждой ступени лишнее, с применением болгарки, зубила и кувалды. И это вместо того, чтобы только почистить и помыть ступени, не изменяя ни размеров, ни объемов.

— Те самые ступени изготовлялись так, что лицевые стороны обрабатывались бучардированием, а нижняя часть оставалась не обработанной и выступала. Это давало возможность заглубить блок в грунт, что давало хорошую сцепку с основанием. Поэтому мы и наблюдали хорошее состояние лестничных маршей. Теперь же ровное бетонное основание не дает им сделать укладку этих ступеней, — считает реставратор.

Последнее, по его утверждению, чревато утратой Таврической лестницы, как объекта культурного наследия.

Обещали разобраться, и...

Разобраться в ненадлежащем выполнении реставрация Таврической лестницы в июле 2023 года поручал председатель СК России, что стало реакций на комментарии общественников в аккаунте Информационного центра СК России. Жители города жаловались, что строители полностью разрушили ступени и перила архитектурного памятника и высказывали опасения, что первоначальный облик лестницы и ее аутентичность будут утрачены.

Однако Следком для проведения проверки оснований не нашел.

Тогда председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить по озвученной в публичном пространстве ситуации, а также причинах отсутствия оснований для организации процессуальной проверки. Ведется таковая или нет, неизвестно, да и А.Туманов в настоящее время лишен возможность продолжить борьбу за Таврическую лестницу.

Продолжение борьбы пока невозможно

Об этом также сообщил А.Туманов. По не вполне понятным причинам, правоохранительные органы пять месяцев назад изъяли у реставратора компьютер, тем самым усложнив его общественную и профессиональную деятельность.

— Складывается впечатление, что кто-то препятствует моей деятельности, — посетовал он.

А.Туманов считает, что с учетом происходящего необходимо ставить вопрос о исключении Таврической лестницы из списка объектов культурного наследия, поскольку после столь варварской реставрации таковым он просто перестанет быть историческим памятником.