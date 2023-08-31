Проект планировки и межевания Аполлоновки доработают

Одно из предложений, полученных в результате общественных обсуждений документации по планировке территории в районе Аполлоновой бухты, прозвучало, как крик о помощи. И к нему прислушались.

Завершились общественные обсуждения проекта планировки и межевания старейшего в городе места — Аполлоновой слободки, проводимой департаментом архитектуры и градостроительства. В процессе электронных общественных обсуждений, севастопольцы просмотрели проектную документацию 562 раза. Всего организаторам поступило более двух десятков предложений и замечаний.

Одно из них прозвучало, как крик о помощи: «Прошу не утверждать размещенный на сайте департамента архитектуры проект, который предусматривает изъятие жилых домов целой улицы. Я категорически против выселения». Автор объяснил, что в силу его почтенного возраста и отсутствия необходимости регистрироваться на портале Госуслуг, электронное голосование посредством компьютерной техники ему недоступно и в связи с этим лишает его права голоса. Он отправил свое замечание в письменном виде и попросил учесть его мнение при принятии ответственного решения.

Кажется, что на этот раз чиновники услышали простых людей, хотя, возможно, на принятие решения повлияли и другие причины. В любом случае в заключении о результатах общественных обсуждений сказано, проект нуждается в более детальной проработке.

«Рекомендовано направить документацию по планировке территории в районе Аполлоновой бухты, г.Севастополь» на доработку», — говорится в вердикте.

Согласно проекту, на Корабельной стороне, в районе улиц Пляжная и переулок Яличный, предусмотрено изъятие порядка 13 земельных участков для дальнейшего формирования зон общего пользования вдоль береговой линии, суммарная ширина которых будет составлять не менее 20 метров.