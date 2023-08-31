Почти отремонтировали дорогу к детскому саду

В Пятом микрорайоне на проезжей части у детского сада «Акварель» укладывают асфальт. Готовность ремонта участка дороги от ул.Шевченко, 49 до ул.Маринеско, 21 оценивается в 95%.

— Подрядная организация «Веста» по контракту должна завершить работы до 20 ноября 2023 года. Хотели успеть до 1 сентября, но не получилось. Сегодня на объекте мы видим 15 дорожных рабочих и порядка 20 машин, — рассказал ГКУ «Дирекция» Владимир Давыдченко, который приехал на объект проверить, насколько качественно выполняются ремонтные работы.

По его словам, в 2022 году была проведена диагностика дорог и по ее результатам автомобильную дорогу ул.Шевченко, 49 — ул.Маринеско, 21 признали аварийной. Обнаружили просадки, трещины в асфальте, местами дорожное покрытие отсутствовало вовсе, не было и тротуаров.

— Ремонт дороги выполняется в рамках национальной программы «Безопасные и качественные дороги». Сделали дополнительные парковочные карманы — машинам теперь будет возможность припарковаться. Расширили проезжую часть, так как дорога была сильно заужена, машины с трудом могли разъехаться. Теперь родителям станет легче подвозить детей к детсаду, — обнадежил В.Давыдченко.

Местные жители уже давно просили оборудовать на этом участке пешеходные переходы. Подрядчик пообещал сделать сразу четыре. Тротуар, ведущий к главному входу детского сада со стороны улицы Маринеско, оборудуют ограждениями, что сделает улицу безопасней. Кроме того, ремонт должен решить еще одну проблему: на этом участке во время дождей образовывались огромные лужи.

Стоимость работ на ремонт почти 600 метров дороги составила около 12,8 млн рублей. Дорожные рабочие уже заменили люки колодцев, бордюры и обустроили тротуары, а сейчас асфальтоукладчики выравнивают новое покрытие.

По информации ГКУ «Дирекция» в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» сейчас активно идут работы на 50 улицах, еще на 20 — работы начались. Кроме того, в этом году уже сдано в эксплуатацию 136 дорог.

Начнут строить развязку на Столетовском проспекте

Ремонт улицы Шевченко на этом не закончится. Жителей в ближайшее время ожидает строительство круговой развязки в районе Столетовского проспекта.

— Развязку мы законтрактовали в этом году и до конца года уже приступим к выполнению работ. Будут перенесены коммуникации и выполнены подготовительные работы. Предполагается срезка растительности, деревьев. Завершение работ зависит от финансирования, планируем все завершить к 2025 году, — сообщил «Севастопольской газете» В.Давыдченко.

Проект новой развязки между улицей Тараса Шевченко и Столетовским проспектом в Гагаринском районе получил одобрение госэкспертизы в конце прошлого года. Документацию готовила красноярская компания «СибПроектСтрой». Кроме самой кольцевой развязки, планируется обустройство четырехполосной дороги, тротуара, совмещенного с велодорожкой, двух автобусных остановок и парковочных зон.

Реализация проекта предполагала изъятие для государственных нужд земельных участков в гаражном кооперативе «Юпитер» общей площадью 0,25 га.