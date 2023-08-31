Для полицейских лошадей купят попоны, подковы и опилки

Тендеры на поставку предметов ухода за лошадьми, корд и попон со светоотражающим элементом, подковного имущества и постилочного материала размещены на сайте госзакупок.

Всего объявлено три лота: поставка скоб, подковных гвоздей, подков для верховых лошадей из мягкой низкоуглеродистой стали на 289 тысяч рублей; 34 тонны подстилочного материала — стружки древесной (опилок) на 780 тысяч рублей; недоуздков из натуральной кожи в двухслойном исполнении, корд с металлическим карабином из нержавеющей стали, чембуров веревочных, щеток конских, скребниц, попон со светоотражающим элементом, мази для амуниции на 242 тысячи рублей. Контракты действительны до конца текущего года.

В элитном севастопольском кавалерийском взводе полиции им.Василия Бузина более двух десятков чистокровных лошадей.

Корда — семиметровый шнур для прогона лошади по кругу. Чембур — ремешок или веревка, с помощью которой привязывают лошадь.