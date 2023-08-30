В первой половине сентября будет жарко и сухо

Благодаря влиянию тропических воздушных масс, в Севастополе в последние дни лета и в первые дни сентября сохранится сухая жаркая погода.

Температура воздуха ночью составит +20...+22°C, днем +29...+31°C, сообщила «Севастопольской газете» дежурный синоптик Севастопольского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Ольга Алексеева. По ее словам, жаркое крымское лето продолжится и в первую декаду сентября.

— Наше лето не придерживается определенных календарных рамок, оно длится обычно четыре-пять месяцев и продолжается до конца сентября. Первый осенний месяц в Крыму — это переходный месяц от лета к осени, когда долго сохраняется сухая солнечная погода и еще преобладают летние синоптические процессы, — сказала О.Алексеева.

Однако в сентябре уже не будет откровенно летнего зноя, но будет еще много солнечных сухих дней и достаточно тепла. В первой половине месяца сохранится ясная, теплая, порой жаркая погода, а во второй — температура воздуха понизится. Жаркие дни уже маловероятны.

Температура морской воды в севастопольских бухтах на конец августа составляет +25...+26°C, кое-где днем вода прогревается до +28°C!