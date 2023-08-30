Турнир по русскому бильярду посвятили Дню офицеров

Участниками очередного турнира по русскому бильярду стали офицеры – ветераны силовых структур, а также боевых действий.

Соревнования провели в бильярдном клубе «Пирамида», при участии в качестве организаторов Центра гражданских инициатив «Единые» и Федерация бильярдного спорта Севастополя,

Интересно, что хозяева клуба «Пирамида» – сербы, с искренним уважением и пониманием относящиеся к российской культуре. Настолько, что в Севастополе они решили открыть именно русский бильярд.

В соревнованиях приняли участие 16 человек — представители ВДВ, сил специального назначения, подразделения «Альфа», а также ветераны Афганистана, погранвойск, Черноморского флота, ФСБ и МВД.

Как рассказал «Севастопольской газете» президент федерации бильярдного спорта Севастополя Сергей Павлов, в севастопольском ветеранском движении много бывших спортсменов, которые сейчас активно занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, а в свободное время участвуют в любительских турнирах.

Последнее не случайно, ведь бильярд – игра, издавна любимая русскими офицерами, она интеллектуальна и сравнима с шахматами на зеленом сукне.

Сам С.Павлов впервые взял в руки кий еще в курсантские годы. Правда. потом был продолжительный период военной службы, когда чаще всего было не до бильярда. Зато, выйдя на пенсию, вчерашний офицер наверстал упущенное и с удовольствие занялся постижением премудростей этой непростой игры.

На августовском турнире все игроки в очередной раз продемонстрировали хороший класс игры, самообладание, сноровку, а также умение разыгрывать сложные захватывающие комбинации.

Почти все игры проходили в упорной борьбе, со спортивным азартом и со свойственным данному виду спорта эмоциональным накалом.

Интрига, кто же станет победителем, займет призовые места, сохранялась до самой последней партии.

В итоге места распределились следующим образом: первое занял Игорь Лядов, второе – у С.Павлова, третье разделили Аскар Салыков и Евгений Лядов.

– Борьба была конкурентная, слабых игроков не было, а сам турнир прошел в очень дружеской обстановке, – констатировал С.Павлов. Он также отметил, что победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и подарками от организаторов.

На вопрос о развитии ветеранского бильярда в Севастополе, С Павлов ответил, что пока это первый опыт, который может быть успешно продолжен. И, если так случится и сформируется сборная команда, то вполне можно задуматься об участии в соревнованиях на выезде или приеме у себя команд из других российских регионов.