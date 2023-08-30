Срочно везите отработанные батарейки на Ленина, 18

На следующей неделе в Ярославль из Севастополя грузовик повезет использованные батарейки на переработку. Три тонны уже собраны — такие объемы накопились из-за проблем с крымской логистикой. Еще две — нужно срочно собрать.

— Ориентировочно в понедельник, 4 сентября, нам пришлют машину из Ярославля, и мы отправим туда очередной груз батареек. В этот раз у нас были серьезные сложности с логистикой из-за ситуаций на мосту, объездов, подкопов, окружных путей. Нам пришлось хранить их куда дольше, чем мы рассчитывали. Но, к счастью, машину нам пришлют пятитонник, — рассказала руководитель СРОО «Экопрайд» Галина Болтогаева.

Пока сложно сказать, сколько батареек собрано, но предположительно накопилось около трех тонн.

— Взвесим их уже на следующей неделе, когда будем грузить. Два наших подвала ими забиты.

Когда снова будет машина на материк, непонятно. Отсюда просьба экоактивистов — в ближайшие рабочие дни с 10.00 до 15.00 привезти использованные батарейки на ул.Ленина, 18, чтобы они все поехали на переработку с этой машиной.

А без аврала можно приносить батарейки на ул.Ленина, 18, каждую третью субботу месяца с 10.00 до 12.00.