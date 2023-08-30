Подрались из-за помидоров

Рабочий мини-гостиницы в Ленинском районе Севастополя запретил пенсионерке собрать урожай томатов с собственных грядок. За женщину заступился ее 57-летний сын, который подрался с обидчиком матери.

«Патрульные Росгвардии, прибывшие на место инцидента, увидели дерущихся мужчин и пресекли нарушение общественного порядка. Опросив свидетелей, правоохранители, установили, что искрой вспыхнувшего противоборства стала словесная перепалка между пожилой местной жительницей и одним из работников гостиницы», — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Выяснилось, что земельный участок пенсионерки, на котором она выращивала помидоры, расположен рядом с мини-гостиницей. Когда в очередной раз женщина пошла собирать урожай, путь ей преградил разнорабочий отеля. Он с помощью матерных выражений объяснил, что помидоры старушке не принадлежат. Тогда она позвала на помощь сына.

Урезонить разгневанных мужчин смог лишь наряд Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства драчунов доставили в отдел полиции.