Первоклассница Вика хочет стать археологом

Тетрадки, пенал, три карандаша, четыре ручки, точилка, ластик, цветная бумага, цветной картон — все эти школьные принадлежности уже завтра займут свои места в новеньком рюкзачке Вики Емченко. Первого сентября девочка сядет за парту в 1-А классе средней школы №39.

Вика — человек обстоятельный, а потому к будущей школьной жизни готовилась заранее: училась писать в прописях, читала энциклопедию, в которой написано про весь мир, человека, животных, космос и обитателей морских глубин. Больше всего ей нравится читать про животных, еще бы — у Вики дома живет морская свинка, которой, правда, теперь тоже придется скорректировать режим дня.

Об учебе в школе девочке известно, что классного руководителя зовут Нина Александровна, она добрая, и у нее красивая прическа. И еще, что в ее 1-А пойдет Ева — детсадовская подруга Вики, так что на первых порах подружкам будет на кого опереться.

Целый год Вика ходила на подготовку к школе и сделала вывод, что учиться совсем не скучно, а даже весело. Например, утро 1 сентября начнется со школьной линейки, потом будет знакомство с классом, после все дети пойдут в столовую, поедят и отправятся по домам на целых два выходных дня.

На вопрос о предмете, который ей бы особенно хотелось изучать, Вика неожиданно называет химию.

— Мне нравится химия! С математикой у меня все хорошо: я могу разделять и умножать, вычитать и складывать числа. С письмом были проблемы, но сейчас уже все хорошо. Я никак не могла научиться писать прописную букву «А», пока мама не показала, что нужно нарисовать наверху еще одну палочку, и уже от ее конца вести вот такую загогулину, — начертила для наглядности прямо на коленке старательная ученица.

Что касается химии, то, по ее представлениям, химики занимаются тем, что химичат, чтобы получить какое-нибудь вещество.

Химия химией, но в будущем Вика видит себя археологом, потому что ей нравится раскапывать «осколки чего-то непонятного». Однажды ей с подружками уже случилось раскопать на площадке в детском саду какую-то интересную «блестяшку», которую самодеятельные археологи сразу поспешили закопать обратно.

Всё самое интересное в жизни девочки пока связано с детским садом: там были интересные игры, занятия и даже участие в мини-олимпиадах.

А еще целый год Вика занималась на курсах в Севастопольской художественной школе и теперь успешно поступила на подготовительное отделение.

— Я очень красиво рисую, особенно закат на море. Еще я нарисовала папу, который получился точь-в-точь, и жирафа, который тоже вышел очень красивым. Мы там много чего рисовали и лепили, — поделилась юная художница.

А по выходным вся семья Емченко любит отправляться в путешествие — да хоть бы к дедушке на дачу, где в прошлом году уродились «во-о-от такие огурцы, а в этом не очень».

— А еще мы там ходили в аквапарк, и от горок меня было не оттянуть, — рассмеялась собеседница, правда, призналась, что пока плавает в нарукавниках.

Вике очень хочется, чтобы 1 сентября стал самым настоящим праздником: белые банты, новая нарядная блузка, цветы для Нины Александровны, много новых друзей-одноклассников.

— Думаю, я буду сидеть на третьей или четвертой парте, потому что я высокая. Лучше бы меня посадили с мальчиком, чтобы он меня защищал. Сама я не могу, потому что я очень нежная, — неожиданно разоткровенничалась первоклассница.

А еще она поделилась своим наблюдением, что в школьном вестибюле заметила доску с портретами выпускников-медалистов, которых, как ей показалось, не так уж и много. Поэтому было бы совсем неплохо, чтобы через 11 лет ее фотография дополнила этот портретный ряд.