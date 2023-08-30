Отбивали атаки беспилотников с моря

В ночь на 30 августа силы противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота вели борьбу с вражескими беспилотниками, атаковавшими Севастопольскую бухту.

«В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря. Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — сообщил губернатор в соцсетях около трех часов утра.

Приблизительно через час он добавил, что «силы ППДО закончили работу в акватории. На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет. Продолжается контроль обстановки».

Уничтожен морской десант

В сообщении Министерства обороны России говорится, что 30 августа около 00.00 мск самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

В следующем сообщении МО речь идет об уничтожении еще одного десантного катера: «30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря, экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем».