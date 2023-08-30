На всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» севастопольцы подали восемь заявок

В этом году заявки на конкурс, организованный «Единой Россией», принимают по четырем номинациям:

— лучший двор — оценивается благоустройства двора и усилия жителей по ее созданию);

— самый дружный дом — оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей;

— лучший подъезд — оцениваются качество работ и усилия жителей по его обустройству;

— самый энергоэффективный дом —оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить коммунальные платежи.

Победители федерального уровня, занявшие первое место, получат сертификаты на 150 тысяч рублей. За второе место — 100 тысяч, за третье — 50 тысяч.

О зарегистрированных участниках конкурса от Севастополя в соцсетях рассказал председатель постоянной комиссии заксобрания по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов. Их уже восемь. Первую заявку — в номинации «Лучший двор» — подал председатель дома на ул.Казачья, 16 Антон Пляскин. По его словам, в их доме живут люди, любящие порядок и чистоту. Каждый вечер они поливают цветы, ухаживают за клумбами и следят за порядком.

Вторая заявка, зарегистрированная от Севастополя, поступила от жильцов дома №1А по ул.Адмирала Фадеева. Председатель дома Светлана Антошина рассказала, что несколько лет назад для создания уюта в пустынном дворе жители занялись его озеленением. Было посажено множество туй, елей, можжевельника, розмарина, лавровишни, юкк, роз...

Принять участие в конкурсе и подать заявку можно на сайте moydom.er.ru. Здесь же да 30 ноября проводится «Народное голосование». Итоги конкурса подведут в декабре.