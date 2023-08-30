Кибермошенники переключились на операции с цифровым рублем

С 15 августа в России начался пилотный проект по работе банков с цифровыми деньгами. В нем участвует ограниченный круг клиентов 13 банков, включая действующий в Севастополе Промсвязьбанк. В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться, по оценке Центробанка, поэтапно, с 2025 года.

Оперативно реагирующие на новостную повестку телефонные и кибермошенники, используя тему запуска цифрового рубля, стали менять свои схемы обмана россиян. Так, по данным Лаборатории Касперского, злоумышленники запускают рассылки якобы от имени ЦБ, с информацией о новой форме рубля. Адресатам предлагается одними из первых инвестировать в цифру, курс которой будет расти. В другом случае мошенники пугают тем, что, если не перевести сбережения на цифровой «безопасный счет», то они сгорят.

«Никаких рассылок о цифровом рубле от банков, тем более от Банка России, гражданам направляться не будет. Любые предложения по совершению каких-либо операций с цифровыми рублями — мошеннические. Злоумышленники, как правило, активизируются на волне ажиотажа и информационного шума. Мошеннические схемы, как правило, классические — например, «безопасный счет» или «спасите ваши деньги». Поэтому будьте бдительны и не поддавайтесь на мошеннические провокации», — прокомментировали ситуацию в севастопольском Отделении Центрального банка России.

Вся актуальная и достоверная информация о цифровом рубле находится в специальном разделе по цифровому рублю на сайте ЦБ РФ.