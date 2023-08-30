Канализацию с Угольной пристани будут сливать в Финский залив

Именно так указали в документации проектировщики объекта в Севастополе.

Строительные работы на причале №44 полным ходом идут уже более года и только месяц назад Севприроднадзор официально объявил о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «Проектирование и строительство береговой базы судов в г.Севастополь (в части глубоководного выпуска)».

Общественные обсуждения онлайн

Желающие обсуждать строительство в прибрежной зоне должны были ознакомиться с несколькими томами исследовательской работы, обосновывающей экологичность данного строительства с минимумом воздействия на окружающую среду.

Суть вопроса в том, что в процессе возведения береговой базы судов в районе Угольной бухты будет произведено обновление уже существующей инфраструктуры — вместо старого глубоководного выпуска сточных вод построят новый, также ориентированный на середину Севастопольской бухты непосредственно напротив пляжа «Ушакова балка».

Согласно документации, трубу длиной 505 метров проложат в специальной траншее при помощи установленного на понтоне экскаватора, со средней глубиной залегания 9,4 метра, монтаж произведут с применением буксира. Построенный глубоководный выпуск подключат к канализационному коллектору в период строительства очистных сооружений и внутриплощадочных сетей водоотведения.

В процессе разработки документации по строительству береговой базы рассматривались два варианта: со строительством глубоководного выпуска и без него. В документе сказано, что «отказ от строительства глубоководного выпуска нецелесообразен в связи с тем, что это спровоцирует дальнейшее неконтролируемое ухудшение ситуации со сбросами загрязняющих веществ в акваторию Черного моря г.Санкт-Петербурга» и далее по тексту: «Логично сделать вывод, что данный вариант неприемлем, поэтому реализация проекта играет важную роль в экологической безопасности г.Севастополь».

Перепечатки дистанционных разработчиков

При тщательном изучении многостраничной проектной документации, за которую исполнителю уплачены немалые деньги из бюджета, «Севастопольская газета» обратила внимание на грубые ошибки, допущенные при ее составлении.

Так в пояснительной записке место расположения объекта указано: Республика Крым, г.Севастополь, причал № 44. Но Республика Крым и город федерального значения Севастополь — два разных субъекта. Объединить их в одном адресе, значит, что-то не понимать в территориальном делении Российской Федерации или заранее идти на подлог. Ведь данные о природоохранных территориях на месте строительства запрашивались у Министерства экологии Республики Крым. Разумеется, в ответе говорится, что Крым там ничего не охраняет.

Пояснительная записка начинается со ссылки на Постановление №125 от 21.02.2023 администрации Сакского района Республики Крым, в котором говорится о строительстве глубоководного выпуска в городе Евпатория. Какое это имеет отношение к Севастополю?

В параграфе проектной документации «4.5 Территории природоохранных ограничений» ни с того ни с сего в зоны ограничений участка изысканий в соответствии с Водным Кодексом РФ внесены Финский залив (Невская губа) и бухта Новая Канонерская гавань.

Все это наводит на мысль, что проектную документацию откуда-то просто переписали, не особо корректируя, а заказчики не читали ее вообще.

Проектную документацию на строительство береговой базы судов выполняло московское общество с ограниченной ответственностью «ГТК». Заказчиком выступило общество с ограниченной ответственностью «ТСИ». При этом «Раздел: оценка воздействия на окружающую среду» к «Проектированию и строительству береговой базы судов в г.Севастополь» (в части глубоководного выпуска) по заказу государственного казенного учреждение города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» выполнила московская компания ООО «ЗИОН».

Все эти ошибки или опечатки в дальнейшем негативно влияют на производство строительных работ и дорого обходятся нашему городу: обычно такие проекты признаются некачественными и отправляются на перепроектирование. А бюджет строек увеличивается в несколько раз.