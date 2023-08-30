Глэмпинг в Учкуевке больше не строят

Жители Северной стороны и муниципальные депутаты, выступавшие против застройки участка в парке, пока могут вздохнуть свободно. Договор на строительство глэмпинга «Просека» в Учкуевке расторгнут.

Не смотря на то, что в ходе общественных обсуждений, жители Северной стороны выступили категорически против обустройства в районе парка «Учкуевка» «гламурных глэмпингов», Севприроднадзор настойчиво продвигал это строительство. В мае объявили конкурс по поиску подрядчика на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта некапитального строительства «Глэмпинг Эко Парк «Просека» на двух гектарах территории парка. Стоимость контракта составила 20,5 миллионов рублей. Заказчиком выступило Государственное учреждение города Севастополя «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства».

К середине июня закупку признали несостоявшейся: была подана только одна заявка — от ООО «Русатам». Основной вид деятельности этой зарегистрированной в Севастополе компании — обеспечение пожарной безопасности.

23 августа, на сайте госзакупок в рамках данного тендера произошли обновления. В журнале событий появилась запись, что договор «на разработку проектной документации, выполнение работ по строительству объекта некапитального строительства, а также поставки оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта строительства «Глэмпинг Эко Парк «Просека» был переведен в статус «Исполнение прекращено — расторжение». Там же размещен номер сведений о расторжении договора.

Создание глэмпингов поддерживает грантами управление туризма Севастополя. Это отдых на природе в некапитальном строении — модуле со всеми удобствами в гармонии с окружающей средой.

Размер поддержки на один модуль составляет 50% от его стоимости, но не более 1,5 млн рублей. В рамках одного проекта нужно построить не менее 10 круглогодичных модульных некапитальных средств размещения.