Фестиваль актерской песни прошел в атмосфере живой музыки

В этом году фестиваль организован Севастопольским отделением СТД, СевТЮЗом, при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также городского департамента культуры. Всем происходящим на фестивале художественно руководила заслуженный деятель искусств города Севастополя Людмила Оршанская, а сам фестиваль посвятили памяти неподражаемого Александра Вертинского.

«Этот фестиваль – не только для талантливых, но и для смелых. Талантливым часто мешают робость, неуверенность, сомнения в своих возможностях. Все это можно преодолеть, выйдя на сцену, доказать в первую очередь самому себе: «Я могу!», – этими словами председателя севастопольского отделения СТД Евгения Журавкина началась конкурсная программа.

А дальше все пошло по нарастающей: каждый новый участник выходил на сцену все смелее и решительнее, а зрители все больше переживали за любимых актеров и удивлялись новым талантам, о которых порой узнавали только теперь: «Надо же! Кто бы мог подумать?!».

Всего члены профессионального жюри и зрители увидели на сцене Севастопольского театра юного зрителя 32 номера, каждый из которых стал маленьким спектаклем, при минимуме или отсутствии декораций.

По признанию «Севастопольской газете» члена профессионального жюри Е.Журавкина, победителей выбирали в спорах и сомнениях — благо, что изначально были учреждены несколько номинаций.

В итоге, в номинации «Солисты» третье место заняла Диана Кугаевская (драмтеатр имени Бориса Лавренева), второе — Виталий Омельченко (театр Луначарского), первое—– Владимир Соловьев (Севастопольский ТЮЗ).

В номинации «Ансамбли» третье место — у дуэта в составе Анны Алфимовой и Владимира Соловьева (СевТЮЗ), второе /—– у Екатерины Бессокирной и Елизаветы Скрибцовой (СевТЮЗ), третье — у Александра и Людмилы Костеловых (опять же, СевТЮЗ).

Специальный приз зрительского жюри присужден актеру Театра Луначарского Виталию Омельченко, а спецприз СТД — Виталию Максименко (флотский театр).

Гран-при фестиваля получила актриса Театра Луначарского Татьяна Бурнакина, она исполнила песню «Три вальса», написанную композитором А.Цфасманом, на стихи Л.Давидовича и В.Драгунского, из репертуара Клавдии Шульженко.

По мнению Е.Журавкина, на этом фестивале было гораздо больше театра, выступало гораздо больше дуэтов, терцетов и даже квартетов. Несмотря на небольшой период подготовки, артисты всех трех севастопольских театров показали себя весьма достойно.

Больше всего участников было из СевТЮЗа, что в целом не особенно сказалось на распределении призовых мест – представители всех трех театров были заслуженно отмечены и награждены.

— Самое главное в актерской песне — это драматургия, сюжет, образ, его развитие, кульминация, финал. Такие же требования предъявляются и к драматическому спектаклю, — отметил руководитель регионального отделения СТД.

По его словам, конкурсный вечер продолжался более трех часов. Были и открытия – в этом году было много исполнений под живую музыку: гитарную, инструментальную и даже под фортепиано:

– Эти выступления и создали атмосферу конкурса.

Участники и организаторы очень рассчитывают, что фестиваль продолжится и в следующем году. Правда на его проведение СевТЮЗу надо будет выиграть очередной Президентский грант.