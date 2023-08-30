Дополнительный поезд №177/178 Москва – Симферополь будет ходить до декабря

Оператор поездов в Крым «Гранд сервис экспресс» продлил курсирование дополнительного ежедневного поезда № 177/178 сообщением Москва — Симферополь до начала декабря, сообщает пресс-служба компании.

Из Симферополя поезд, состоящий преимущественно из плацкартных вагонов, продолжит курсировать вплоть до 5 декабря, из Москвы — до 7 декабря.

Обратите внимание! Поезд № 177/178 не будет отправляться из Москвы с 8 по 26 октября, из Симферополя — с 6 по 24 октября.

На осень в сообщении Москва – Симферополь вплоть до ввода зимнего графика движения поездов (10 декабря 2023 года) остается четыре поезда, в том числе один — из Севастополя.

Билеты на крымские поезда можно купить за 90 суток.