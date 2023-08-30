Бригада морской пехоты ЧФ теперь дважды орденоносная

Сейчас севастопольские морские пехотинцы сражаются в районе Работино. «Очередной награды наши морпехи удостоились за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе ведения боевых действий в районе Работино. В окрестностях этого населенного пункта только за последние три месяца ВСУ потеряли как минимум 120 единиц техники, что соответствует почти полному составу одной бригады», — прокомментировал в соцсетях новость губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Орденом Жукова 810-ю бригаду наградили в январе 2018 года.