Вышла в свет книга о Балаклавском греческом пехотном батальоне

В храме Святых Двенадцати Апостолов в Балаклаве 28 августа презентовали новую книгу севастопольского историка, председателя исторического клуба «Севастополь Таврический» Вадима Прокопенкова «Балаклавский греческий пехотный батальон. Исторические хроники».

Это изложение неизвестных ранее страниц истории Балаклавского греческого пехотного батальона. В издании собраны известные картины, яркие рисунки и архивные материалы. Книга охватывает период с 1784 по 1859 год.

Батальон был частью албанского войска Российской империи и состоял из греков, поселенных в районе Балаклавы в конце 18-го века. Его бойцы несли пограничную службу и поддерживали порядок в окрестностях Севастополя, а также защищали город во время Первой героической обороны.

Командир батальона — Феодосий Ревелиоти — стал инициатором и попечителем строительства батальонной церкви Святителя Николая, которая сегодня именуется в честь Двенадцати Апостолов.

«Исторический клуб «Севастополь Таврический» совместно с региональным отделением Российского исторического общества, при содействии которых и велась работа над книгой, передали православной общине храма гравюру периода Крымской войны с изображением батальонной церкви.

Тираж издания — тысяча экземпляров. Книга будет передана во все библиотеки города.