В Крымском горно-лесном заповеднике тушат пожар

Вчера, 28 августа, сотрудники пожарно-химических станций и государственные инспекторы сообщили о непростом возгорании, возникшем в результате сухой грозы.

В соцсетях сотрудники «Заповедного Крыма» рассказали, что произошло возгорание крымской сосны.

«Изюминкой данного пожара было отсутствие пожара на земле. Мощный удар молнии расколол ствол крымской сосны, превратив его в тлеющий факел, затем воспламенилась верхушка», – говорится в описании случившегося.

Сообщается также, что сложность в тушении создавала высота дерева, на которую было крайне сложно направить прицельную струю. Первой возгорание заметила туристка, проходящая недалеко.

Тушить пожар начали в 17.00, локализовали открытый огонь в 17.25, полная локализация -19.05.

Были задействованы 2 автоцистерны и патрульный автомобиль. В ликвидации принимало участие 7 сотрудников ФГБУ «Заповедный Крым».

Однако позже поступило сообщение о еще одном возгорании в районе утеса Ставри-Кая.

Работы продолжились 29 августа. Спецтехника добралась на плато Ай-Петри, откуда пожарный рукав для тушения пожара спустили на примерно километр вниз.

Это было необходимо, поскольку очаг возгорания находился в труднодоступном месте и просто подъехать туда спецтехнике оказалось невозможно.

В настоящее время в локализации пожара задействовали все ведомства, в том числе МЧС и «Крымспас». Площадь возгорания составила 500 кв метров, всего задействовано 56 человек и 19 единиц техники.

В 16.22 пожар еще окончательно ликвидирован не был.