В Крыму открыли ранее неизвестный вид доисторических моллюсков

О находке рассказал научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера «Таврида»» КФУ им.Вернадского, кандидат геолого-минералогических наук Богдан Зайцев. По словам ученого, остатки были найдены в юго-восточной части Симферополя еще в 2015 году, но доказать их уникальность удалось только сейчас.

«Ранее у нас вообще находки головоногих моллюсков данного возраста не фиксировались. Мы откопали эти остатки еще в 2015 году, но нам понадобилось время, для того чтобы обосновать и доказать, что это новый вид, сравнить их со всеми существующими. Остатки данного вида моллюсков были ранее найдены в Северной Африке, но тогда учёным не хватило материала для обоснования. А нам это удалось, и в этом году находка была введена в научный оборот», — отметил Б.Зайцев.

По его словам, Крым оставался «белым пятном» для исследователей палеогеографии Земного шара времени раннего юрского периода, теперь же он будет представлять интерес для мировой науки в данной области.

Новый вид назван Asteroceras dommerguesi в честь французского исследователя Жанна-Луи Доммерге.