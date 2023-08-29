В Херсонесе рисуют «Русскую Атлантиду»

Международный пленэрно-выставочный проект «Русская Атлантида» в этом году отметит свое десятилетие, но в Херсонесе он проходит во второй раз.

В этом году в нем принимают участие больше 30 художников из различных городов России. За 10 лет существования проект охватил все регионы страны – от Балтики до Байкала, было организовано более 100 художественных экспедиций.

Пленэры в Севастополе и в Херсонесе организованы при совместном участии Союза художников России и Санкт-Петербургского центра гуманитарных программ.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» предлагает в качестве объектов для изображения древние памятники, античные и средневековые постройки, неповторимое море.

«Данный пленэр может и должен стать полноценным научно-творческим симпозиумом, от которого мы ждем многих запоминающихся событий и открытий. Работа в Херсонесе – одна из ярчайших страниц проекта «Русская Атлантида», – поделился организатор и куратор мероприятия Виталий Васильев.

Художники будут творить в Херсонесе до 3 сентября, а результаты пленэра обещают представить представлены на итоговой выставке.