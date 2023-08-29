В детской больнице не было оборудования для детей с эпилепсией

В Пятой городской больнице после вмешательства прокуратуры установили дорогостоящее оборудование для обследования детей с эпилепсией. Это нейрофизиологическая система стоимостью более миллиона рублей.

«В Севастополе проживает два ребенка-инвалида с диагнозом «эпилепсия», которым показано проведение суточного ЭЭГ-мониторинга — длительного видеомониторинга посредством аппарата электроэнцефалографии. Необходимое оборудование в детских государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Севастополя отсутствовало», — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Прокуратура Севастополя внесла директору департамента здравоохранения представление об устранении нарушений законодательства. После чего в Пятой городской больнице — Центре охраны здоровья матери и ребенка оборудование установили, а врачей обучили работе с ним. Сейчас на детском комплексе начат плановый прием пациентов на исследование.