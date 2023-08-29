Серозный менингит — сезонное заболевание

Вопрос о росте заболеваемости серозным менингитом обсуждался 28 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя, в преддверии нового учебного года. Это была реакция городских властей на сообщения в соцсетях об участившихся случаях заболеваемости среди дошкольников.

— На сегодня зарегистрировано чуть больше 100 случаев вирусных инфекций, из них 75% — это менингит, который в редких случаях вызывает осложнение. Он передается воздушно-капельным путем, — прокомментировала ситуацию начальник территориального отдела по Севастополю межрегионального управления Роспотребнадзора Анна Мелюх.

Вирус Коксаки

На следующий день ситуацию для журналистов детализировали в департаменте здравоохранения, а также специалист Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре Наталья Литвинюк. Она назвала заболеваемость энтеровирусными инфекциями сезонным явлением. Серозный менингит энтеровирусной этиологии ежегодно регистрируется в летнее и осеннее время, что закономерно для Севастополя. Из 60 вирусов этой группы наиболее часто встречаются вирус Коксаки.

По данным Н.Литвинюк, на 29 августа в Севастополе зарегистрированы более 150 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией, 80% из них — энтеровирусный менингит.

— Чаще всего болеют дети до шести лет и школьного возраста, предупредительные меры связаны с усилением эпидрежима в детских учреждениях, а также закрытием отдельных групп в детских садах. Такие случае в Севастополе уже имеются. Еще одной мерой борьбы является закрытие пляжей. Сейчас в Севастополе закрыты три пляжа: «Мраморный» и «Городской» в Балаклаве, а также пляж «Ушакова балка», — продолжила Н.Литвинюк.

Болеют во всем мире

Как рассказала главный врач инфекционной больницы Инга Матяж, сезонный подъем данного заболевания характерен не только для Севастополя, но для всей страны и даже мира. В Севастополе это наблюдается на протяжении многих лет.

Болезнь может передаваться фекально-оральным или водным путем. Интересно, что в разгар ковида, в 2020 году, в Севастополе не было зарегистрировано ни одного случая энтеровирусной инфекции, а в 2021 году — только один случай заболеваемости серозным менингитом. Зато в 2018-м — 106 случаев, из которых 105 — серозный менингит, в 2019 году — 127 (124 — серозный менингит).

Статистические данные по этому году станут известны в первой половине января 2024 года.

И.Матяж также назвала основные симптомы заболевания: двухволновая лихорадка, слабость, вялость, головная боль, которая не купируется анальгетиками, рвота, сыпь, которая локализуется на руках, ногах и вокруг рта. Тяжелое течение при серозных менингитах не встречается, температура поднимается, как правило, до 37,3-37,5 градусов.

Слишком теплая вода

Главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга в рамках профилактики энтеровирусной инфекции посоветовал не купаться в открытых водоемах, в которых температура воды достигает 25 градусов и выше, а в случае купания избегать заглатывания воды.

Из других средств профилактики — регулярное мытье рук, употребление в пищу качественно вымытых овощей и фруктов.