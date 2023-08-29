«Сарыч-2» испытают и отправят на передовую

«Робоавиа» работает, хорошее производство. Сейчас еще им финансирование предоставим, плюс ему будут даны дополнительные работы по некоторым научно-исследовательским разработкам», — цитирует С.Аксенова ТАСС.

Глава региона отметил, что в Крыму работает несколько предприятий по производству дронов, «Робоавиа» является из них основным.

«У них самый большой беспилотник «Сарыч-2», он прошел доработку и после испытаний поступит в войска», — добавил С.Аксенов, не уточнив технические характеристики аппарата.

ООО «Робоавиа» зарегистрировано в Симферополе с 2015 года. Ему принадлежит товарный знак «Сарыч» — так назван самый большой разведывательный беспилотник, разработанный компанией.

Как сообщается на сайте компании, «Сарыч» — универсальный БЛА типа «летающее крыло» с электрическим двигателем. Обладает возможностями видео- и тепловизионного наблюдения, аэрофотосъёмки, автоматического поиска объектов и сопровождения цели при помощи искусственного интеллекта. Применяется для обеспечения безопасности, государственного надзора (по линии МЧС, Росгвардии и т.д.), в сфере картографии, авиаучетных работ, в нефтегазовой и других отраслях промышленности.

Мыс Сарыч — южная точка Крымского полуострова.