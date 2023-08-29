«Сарыч-2» испытают и отправят на передовую
Совет министров Республики Крым окажет поддержку ООО «Робоавиа» — крымскому производителю разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под собственной маркой «Сарыч», сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
«Робоавиа» работает, хорошее производство. Сейчас еще им финансирование предоставим, плюс ему будут даны дополнительные работы по некоторым научно-исследовательским разработкам», — цитирует С.Аксенова ТАСС.
Глава региона отметил, что в Крыму работает несколько предприятий по производству дронов, «Робоавиа» является из них основным.
«У них самый большой беспилотник «Сарыч-2», он прошел доработку и после испытаний поступит в войска», — добавил С.Аксенов, не уточнив технические характеристики аппарата.
ООО «Робоавиа» зарегистрировано в Симферополе с 2015 года. Ему принадлежит товарный знак «Сарыч» — так назван самый большой разведывательный беспилотник, разработанный компанией.
Как сообщается на сайте компании, «Сарыч» — универсальный БЛА типа «летающее крыло» с электрическим двигателем. Обладает возможностями видео- и тепловизионного наблюдения, аэрофотосъёмки, автоматического поиска объектов и сопровождения цели при помощи искусственного интеллекта. Применяется для обеспечения безопасности, государственного надзора (по линии МЧС, Росгвардии и т.д.), в сфере картографии, авиаучетных работ, в нефтегазовой и других отраслях промышленности.
Мыс Сарыч — южная точка Крымского полуострова.