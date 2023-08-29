Саперов МЧС из командировки на Донбасс встретили хлебом-солью

Из второй командировки по разминированию территорий Донбасса в Севастополь вернулись саперы МЧС. Семь севастопольских взрывотехников в ДНР работали два месяца.

«За их плечами – 60 суток непростой, кропотливой и опасной работы в Донецкой Народной республике. В условиях изнуряющей летней жары — а температура поднималась выше 40 градусов — в тяжелой экипировке саперы метр за метром проверяли сельскохозяйственные угодья, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, ликвидировали минные поля», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

Всего в 2023 году в Донбассе сводный отряд МЧС России обследовал механическим способом 150 гектаров территорий и 151 гектар вручную. В результате обнаружено и обезврежено более шести тысяч взрывоопасных предметов.

«В момент, когда заходишь на минное поле, стараешься не думать о чувствах — думаешь только о поставленных задачах. А сейчас здесь радует всё — до последнего кустика, до последнего деревца! Здесь даже птицы поют совсем по-другому, ведь это Севастополь, это родная земля», — поделился эмоциями лейтенант внутренней службы Алексей Гурко.

Севастопольских пиротехников из командировки встретили хлебом-солью и патриотическими песнями. Сейчас эстафету у коллег приняла еще одна сводная группировка МЧС, в состав которой также вошли севастопольцы.