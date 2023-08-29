Приглашают на очередной военно-исторический фестиваль

Масштабный фестиваль «Русская Троя» в этом году состоится 10 сентября на территории мемориального комплекса «Малахов курган».

Там развернется грандиозное действо: парковые аллеи заполнятся лекториями, интерактивами, мастер-классами, лавками с вкусной едой; посетителей встретят реконструкторы и артисты; которые создадут для вас в атмосферу прошлого в режиме реального времени.

В этом году организаторы предусмотрели проведение как и хорошо знакомых многим интерактивов «Школа морского дела», «Школа каллиграфии», «Солдатский боулинг», так и новых — «Юный археолог», «Юные герои Крымской войны — детский бастион».

Кроме того, посетители смогут принять участие в уникальном мастер-классе по плетению маскировочных сетей, предназначенных для маскировки военной техники, вооружения, а также различных военных сооружений на открытой местности и среди растительного покрова, и в акции «Письмо солдату»: каждый желающий сможет написать несколько строк участникам СВО.

На площади перед Оборонительной башней Малахова кургана с 16:00 до 17:15 СевТЮЗ покажет спектакль «Морской праздник в Севастополе».

Там же с 18.00 до 19.00 состоится концерт Севастопольского государственного симфонического оркестра под управлением дирижёра Владимира Кима.

В 19.00 начнется демонстрация немого документального фильма Александра Ханжонкова «Оборона Севастополя», созданного в 1911 году, с музыкальным сопровождением Севастопольского симфонического оркестра и Военного оркестра Севастопольского полка национальной гвардии Российской Федерации.

Начало фестивальных мероприятий в 11.00.

В этом году фестиваль «Русская Троя» проводится в шестой раз. Его названием стала цитата французского писателя Виктора Гюго о событиях обороны Севастополя 1854-55 годов .