Повесть «Генрих» — красивая сказка с волшебными картинками

О необычной художнице Кире Эмеретли «Севастопольская газета» уже рассказывала. Она работает в весьма интересной и очень узнаваемой художественной манере.

Эту манеру можно назвать сказочной, романтической, волшебной. Сама К.Эмеретли рассказывает, что ее образы «рождаются из старинных книг и картин, из звуков клавесина, гобоя, виолы, из запахов морского бриза, водорослей, цветущего миндаля, выныривают, как из темных аллей старинного парка».

Ее персонажи, словно сотканы из детских или рождественских снов: звездочеты, волшебники, сбежавшие невесты, коты, птицы, мыши.

Но в том-то и дело, что К.Эмеретли не только рисует, но и сочиняет сказочные повести и рассказы, причем, давно. Повесть «Генрих» – одна из них. Как и остальные произведения, эта была написана давно, однако именно теперь Кира решила издать написанные повести и рассказы несколькими книгами. Повесть «Генрих» станет первой.

Автор поделилась, что это будет сказочная, полностью вымышленная история, главный герой которой — некто, чей образ так напоминает короля Англии Генриха ХIII, известного под прозвищем «Синяя борода».

«События этой истории разворачиваются как в годы правления короля Генриха Тюдора, так и в наше время. В южном городе, в сияющих чертах которого читаются и Севастополь, и Ялта, и Феодосия. Сейчас я работаю над иллюстрациями для этой книги, — объяснила автор.

Для нее самой новая книга – это еще одно интересное приключение, которое она придумывает увлеченно и с нескрываемым удовольствием.

«Я, как будто композиционно увязываю текст с изображением, и это почти волшебное, очень кинематографическое равновесие должно сделать будущую книгу интересной и необычной. Хочу снабдить ее как можно большим количеством картинок – цветных и графических. Как в детстве, когда ждешь на странице интересную картинку, которая рассказывает порой гораздо больше, чем текст. А мы ведь те же любопытные дети — ждем радости от новой книги и интересных, ярких картинок», — чуть-чуть приоткрывает завесу тайны и одновременно интригует К.Эмеретли.

Теперь остается только дождаться выхода книги.