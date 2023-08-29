Полиция ищет пропавших подростков

«Сотрудники УМВД России по Севастополю разыскивают несовершеннолетних Дарью Александровну Потееву и Максима Олеговича Шабалина. Предварительно установлено, что подростки ушли с мест постоянного проживания 21 августа текущего года и по имеющейся информации находятся вместе», — сообщили в УМВД России по Севастополю.

Приметы девочки: на вид 15-16 лет, рост 155-160 см, волосы длинные, разноцветные (крашеные). Была одета в чёрные шорты, черную футболку с рисунком сердца и надписью «Кобяков, Ромашки».

Приметы мальчика: на вид 16-17 лет, рост 178-180, спортивного телосложения, волосы осветленные, височная область выбрита, над верхней губой родинка. Был одет в черные шорты, серая футболка, кепка черная с очками на затылке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам: +7 978 500-35-51 или 102.