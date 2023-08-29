Осквернил символы СВО на почве социальной вражды

В Бахчисарае суд заключил под стражу 23-летнего местного жителя, который справил малую нужду на скульптурное сооружение, посвященное героям СВО. Видеозапись случившегося была выложена в социальных сетях.

«Судом удовлетворено ходатайство старшего дознавателя ОД ОМВД России по Бахчисарайскому району об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 23-летнего подозреваемого, который вечером 25 августа 2023 года справил малую нужду на скульптуру из символов Z и V на аллее по улице Фрунзе в Бахчисарае, рядом с плакатами в поддержку военных», — сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда Республики Крым.

Как рассказали в пресс-службе, видеозапись, размещенная в интернете, подтверждает то, что действовал вандал «на почве социальной вражды» к российским военнослужащим, участвующим в СВО.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Пока расследуется уголовное дело, подозреваемый будет содержаться под стражей. Ему грозит лишение свободы до трех лет.